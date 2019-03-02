Владелец "Ювентуса" определился с новым тренером
Появляется все больше слухов о возможном уходе Массимилиано Аллегри с поста тренера "Ювентуса".
Как сообщает Calciomercato, владелец "старой синьоры" Андреа Аньелли предпочитает, чтобы после ухода Аллегри команду возглавил Зинедин Зидан.
Отмечается, что от Аллегри требуют победы в Лиге Чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира в первом домашнем матче 1/8 финала "Ювентус" уступил "Атлетико" (0:2).
Напомним, что Зидан с 2016 по 2018 год возглавлял "Реал", который под его руководством три раза выигрывал Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|26
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10