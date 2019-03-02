Владелец "Ювентуса" определился с новым тренером

Появляется все больше слухов о возможном уходе Массимилиано Аллегри с поста тренера "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, владелец "старой синьоры" Андреа Аньелли предпочитает, чтобы после ухода Аллегри команду возглавил Зинедин Зидан.

Отмечается, что от Аллегри требуют победы в Лиге Чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира в первом домашнем матче 1/8 финала "Ювентус" уступил "Атлетико" (0:2).

Напомним, что Зидан с 2016 по 2018 год возглавлял "Реал", который под его руководством три раза выигрывал Лигу Чемпионов.

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