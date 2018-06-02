Владелец "Ювентуса" высказался о возможном уходе Игуаина

Теги ювентусгонсало игуаин

Владелец "Ювентуса" высказался о возможном уходе Игуаина

Владелец туринского "Ювентуса" Джон Элканн высказался о возможном уходе из клуба форварда Гонсало Игуаина.

"Трудно говорить о трансферах в год Чемпионата Мира. Случиться может всё. Посмотрим, что произойдёт после мундиаля" - цитирует Элканна Tuttosport.

Напомним, что Игуаином интересуются "Милан" и "Челси".

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