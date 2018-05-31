Владением по владению: сборная Украины проведет спарринг с Марокко

Марокко – Украина

Стадион: Стад де Женев (Женева, Швейцария)

Начало матча: 22:00 (московское время)

Подготовка к Чемпионату мира в России выходит на финишную прямую, а команды играют свои последние спарринги перед групповым турниром. Весьма активную подготовку к чемпионату ведет сборная Марокко Эрве Ренара, которая в четверг сыграет матч против Украины. Соперники невероятно похожи друг на друга, ведь (А) примерно равны по силам, (Б) играют в очень похожий футбол, (В) основную силу команд представляет линия полузащиты и (Г) обе сборные не имеют звездного форварда.

В 2018 году сборная Марокко успела провести 2 матча против сборных Сербии и Узбекистана. При этом обе встречи были выиграны с общим счетом 4:1. Команда Эрве Ренара показывает очень хорошие результаты. В последних 7 матчах Марокко одержал 6 побед и 1 раз сыграла вничью. Главной особенностью игры африканской сборной является контроль мяча. В последних 20 матчах подопечные Ренара владели "круглым" в среднем 60% игрового времени. Лишь в двух играх из 20 Марокко уступил сопернику в этом компоненте. Интересно, что оба раза это были атакующие "слоны" из Кот-д’Ивуара. Еще одной сильной стороной "атласских львов" являются стандарты, а точнее их реализация. Под руководством Ренара треть всех голов (12) сборная забила как раз после стандартов. Этот аспект может стать определяющим в игре против Украины, ведь "желто-синие" регулярно пропускают после штрафных и угловых.

Сборную Марокко не стоит недооценивать. Несмотря на то, что команда длительное время не показывала ничего дельного на Кубке Африки, а на Чемпионате мира последний раз была аж в 1998 году, сейчас в составе "львов" есть множество футболистов, которые могут потащить партнеров за собой. Андрею Шевченко стоит обратить особое внимание на центрального защитника "Ювентуса" Меди Бенатиа и атакующих полузащитников Хакима Зийеха ("Аякс") и Амина Арита ("Шальке 04"). Есть большая вероятность, что уже в матче против Украины Эрве Ренар начнет наигрывать основные связки перед Чемпионатом мира. Это значит, что в четверг мы можем рассчитывать на появление в старте всех сильнейших игроков сборной.

Сборная Украины не поедет на Чемпионат мира, однако так просто "желто-синие" матч не отдадут. Хотя, шансы не выиграть все же велики, учитывая заявление Шевченко, что "в матче против Марокко сыграют те, кто не имел игрового времени в сборной". Глядя на это, очень сложно предсказать состав Украины на матч. Однако, отсутствие кого-то из ключевых игроков вряд ли повлияет на стандартную модель игры украинцев. Под руководством Шевченко "желто-синие" играют в контроль мяча. В среднем Украина находится с "круглым снарядом" 60% игрового времени. Хотя, нельзя назвать украинский футбол "тики-такой", ведь контроль мяча чаще всего происходит между двумя центральными защитниками и вратарем. Обе сборные играют по примерно одинаковой системе: четыре защитника, три игрока в центре поля, два вингера и центральный форвард.

Слабой стороной сборной Шевченко стоит считать отбор на чужой половине поля. Команда часто идет в прессинг, однако не может выжать из него никаких дивидендов. Именно поэтому лишь 55% отборов в исполнении "желто-синих" являются успешными. По сравнение с командой Шевченко, Марокко отбирает мячи не намного лучше (60%), однако при этом совершает больше попыток. Довольно средне выглядит и статистика встреч. В последних 10 матчах Украина одержала 5 побед, однако проиграла 4 раза, в том числе не самой сильной сборной Мальты.

Интересные факты в преддверии матча:

Сборные Марокко и Украины еще ни разу не встречались между собой. Встреча 21.05.2018 станет для них первой.

Все голы в 2018 году Украина пропустила после стандартов

Последние 7 встреч сборная Марокко выиграла с общим счетом 18:2

Лишь одну встречу из 16 последних сборная Марокко закончила вничью

Ориентировочные составы на игру:

Марокко: Буну – Хакими, Бенатиа, Кошта, Мендиль – Амрабат, Айт-Беннассер – Зийех, Беланда, Арит – Бутаиб

Украина: Лунин – Караваев, Бурда, Кривцов, Соболь – Степаненко, Зинченко – Коноплянка, Марлос, Ярмоленко – Селезнев

Прогноз на матч Марокко – Украина:

Прогнозы на товарищеские матчи – дело очень неблагодарное, а иногда даже неправильное. Никто ведь не знает какие задачи ставят перед собою тренеры обеих команд. Однако, в последнее время сборная Марокко набрала очень неплохую форму и методично побеждает своих соперников. В свою очередь Украине не нужно готовится к Чемпионату мира, и очевидно, что в матче против "атласских львов" Шевченко будет использовать ближайший резерв. В этом случае подопечные Ренара имеют больше шансов на выигрыш.

Букмекеры прогнозируют равную игру с небольшим перевесом Марокко. Коэффициент на победу "атласских львов" колеблется в районе 2.5. Шансы Украины оценивают в 3.0. Ничья, как и победа Украины, тоже идет с коэффициентом 3.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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