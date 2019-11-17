Владикавказский "Спартак" одержав первую победу в истории в клуба

В матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне "Юг" владикавказский "Спартак" обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 1:0. Победу владикавказцам принес гол Гатикоева.

Стоит отметить, что эта победа стала для "Спартака" первой в истории. Благодаря победе клуб покинул последнее место в турнирной таблице, поднявшись на 15-ю позицию.

"Спартак" (Владикавказ) - "Анжи" (Махачкала) - 1:0 (1:0)

Гол: Гатикоев, 43 - 1:0

"Спартак" был основан в 2019 году.

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