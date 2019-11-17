Владикавказский "Спартак" одержав первую победу в истории в клуба

Теги

Владикавказский "Спартак" одержав первую победу в истории в клуба

В матче 18-го тура Профессиональной футбольной лиги в зоне "Юг" владикавказский "Спартак" обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 1:0. Победу владикавказцам принес гол Гатикоева. 

Стоит отметить, что эта победа стала для "Спартака" первой в истории. Благодаря победе клуб покинул последнее место в турнирной таблице, поднявшись на 15-ю позицию.

"Спартак" (Владикавказ) - "Анжи" (Махачкала) - 1:0 (1:0)
Гол: Гатикоев, 43 - 1:0

"Спартак" был основан в 2019 году.

Не пропустите: "Спартак-2" проиграл на своем поле "Лучу" в ФНЛ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов