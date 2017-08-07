Владимир Быстров перешёл в "Тосно"

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров стал игроком "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2018 года. 33-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Тосно" бесплатно.

Последним клубом Быстрова был "Краснодар". Также он известен по выступлениям за "Зенит" и "Спартак".

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