Владимир Быстров высказался о возможном переходе Промеса в "Спаратак"
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал намечающийся трансфер хавбека "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.
"Он сильный футболист и усилит "Спартак". Клубу не хватает быстрых игроков, которые могут обыграть один в один. Думаю, он уже в команде, просто есть нюансы, которые нужно уладить. Есть немного времени, чтобы вписать игрока в схему Тедеско", — сказал Быстров в эфире программы "Все на Матч!".
Как сообщалось ранее, "Спартак" подтвердил, что процесс переговоров о переходе 29-летнего Промеса находится в завершающей стадии.
Напомним, в сезоне 20220/2021 футболист выходил на поле в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.
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