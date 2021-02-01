Владимир Быстров высказался о возможном переходе Промеса в "Спаратак"

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Владимир Быстров высказался о возможном переходе Промеса в "Спаратак"Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал намечающийся трансфер хавбека "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.

"Он сильный футболист и усилит "Спартак". Клубу не хватает быстрых игроков, которые могут обыграть один в один. Думаю, он уже в команде, просто есть нюансы, которые нужно уладить. Есть немного времени, чтобы вписать игрока в схему Тедеско", — сказал Быстров в эфире программы "Все на Матч!".

Как сообщалось ранее, "Спартак" подтвердил, что процесс переговоров о переходе 29-летнего Промеса находится в завершающей стадии.

Напомним, в сезоне 20220/2021 футболист выходил на поле в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу. 

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