Владимир Быстров высказался о возможном переходе Промеса в "Спаратак"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал намечающийся трансфер хавбека "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.

"Он сильный футболист и усилит "Спартак". Клубу не хватает быстрых игроков, которые могут обыграть один в один. Думаю, он уже в команде, просто есть нюансы, которые нужно уладить. Есть немного времени, чтобы вписать игрока в схему Тедеско", — сказал Быстров в эфире программы "Все на Матч!".



Как сообщалось ранее, "Спартак" подтвердил, что процесс переговоров о переходе 29-летнего Промеса находится в завершающей стадии.