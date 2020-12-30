Владимир Федотов назвал лимит на легионеров злом для РПЛ

Наставник "Сочи" Владимир Федотов дал комментарий по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

– Нужен ли лимит на легионеров? И если да, то в каком формате?

"В целом, конечно, лимит – зло. Еще когда Андре Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" и решили ужесточать лимит, сказал: "Это будет провал".



Однако, как и во всем, есть свои плюсы и минусы.

Плюс - появляются свободные места в составе для молодых игроков с российским паспортом. Минус - взлетают цены на этих игроков. Причем не всегда по делу.

У многих сейчас такой менталитет: "Туда не пойду, лучше здесь на лавочке посижу". Это плохая тенденция.