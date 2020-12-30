Владимир Федотов назвал лимит на легионеров злом для РПЛ
Наставник "Сочи" Владимир Федотов дал комментарий по поводу лимита на легионеров в российском футболе.
– Нужен ли лимит на легионеров? И если да, то в каком формате?
"В целом, конечно, лимит – зло. Еще когда Андре Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" и решили ужесточать лимит, сказал: "Это будет провал".
Однако, как и во всем, есть свои плюсы и минусы.
Плюс - появляются свободные места в составе для молодых игроков с российским паспортом. Минус - взлетают цены на этих игроков. Причем не всегда по делу.
У многих сейчас такой менталитет: "Туда не пойду, лучше здесь на лавочке посижу". Это плохая тенденция.
Кроме лимита нужен еще какой-то подход к молодым игрокам. Они развиваются не за один день. Их нужно воспитать. Лимит может помочь им заиграть, но только он не поможет в развитии", – приводит слова Федотова "Спорт-Экспресс"
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