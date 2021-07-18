Владимир Федотов объявил о возвращении Мамманы в "Сочи"

Фото: инстаграм Мамманы/Автор неизвестен

Как сообщил главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, аргентинский защитник питерского "Зенита" Эмануэль Маммана продолжит карьеру в сочинском клубе.

"Возвращается Маммана. Надеемся, что его не будет тревожить колено после различных повреждений связок.

Это боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», – сказал Федотов в эфире радио "Маяк".

Напомним, что аргентинец играл за "Сочи" в прошлом сезоне на правах аренды.

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