Владимир Габулов заразился коронавирусом

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Владимир Габулов заразился коронавирусом

У бывшего вратаря сборной России Владимира Габулова обнаружен коронавирус, утверждает "ВсёПроСпорт".

По информации источника, сейчас 36-летний экс-футболист находится в Моздоке (Республика Северная Осетия).

Габулов занимает пост председателя совета директоров клуба "Олимп" и из-за болезни пропустил несколько контрольных матчей своей команды.

Голкипер известен по выступлениям за "Динамо", "Аланию", ЦСКА, "Анжи", тульский "Арсенал" и "Брюгге". Завершил карьеру в ноябре 2018 года.

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