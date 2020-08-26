Владимир Горюнов: "Ротор" порвет "Спартак". Даже если Месси привезете - бесполезно!"

Теги спартак москваротор волгоград

Владимир Горюнов: "Ротор" порвет "Спартак". Даже если Месси привезете - бесполезно!"

Экс-президент "Ротора" Владимир Горюнов рассказал об ожидания от матча 5-го тура РПЛ со "Спартаком".

Матч 5-го тура "Ротор" - "Спартак" состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 18.30 (мск).

"Думаю, Волгоград громко победит. "Ротор" порвет "Спартак". Кокорин поправится? Ну и что? Не поможет. Даже если Месси привезете - бесполезно! Волгоград возьмет верх!" - заявил Горюнов.

А еще: Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Примере| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Магуайр может быть лишен капитанской повязки в "МЮ"

Магуайр может быть лишен капитанской повязки в "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов