Владимир Горюнов: "Ротор" порвет "Спартак". Даже если Месси привезете - бесполезно!"

Экс-президент "Ротора" Владимир Горюнов рассказал об ожидания от матча 5-го тура РПЛ со "Спартаком".

Матч 5-го тура "Ротор" - "Спартак" состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 18.30 (мск).

"Думаю, Волгоград громко победит. "Ротор" порвет "Спартак". Кокорин поправится? Ну и что? Не поможет. Даже если Месси привезете - бесполезно! Волгоград возьмет верх!" - заявил Горюнов.

А еще: Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в Примере| http://soccernews.ru