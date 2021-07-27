Владимир Петкович возглавил "Бордо"

Фото: инстаграм "Бордо"/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович официально стал главным тренером французского "Бордо".

Тренер работал в швейцарской сборной с 2014 года. Его контракт с французским клубом рассчитан на три года.

До этого специалист работал с "Янг Бойз" и "Лацио".

На чемпионате Европы 2020 сборная Швейцарии под его руководством дошла до 1/4 финала выбив по пути сборную Франции.

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