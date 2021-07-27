Владимир Петкович возглавил "Бордо"

Теги бордовладимир петкович

Владимир Петкович возглавил "Бордо"Фото: инстаграм "Бордо"/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович официально стал главным тренером французского "Бордо".

Тренер работал в швейцарской сборной с 2014 года. Его контракт с французским клубом рассчитан на три года.

До этого специалист работал с "Янг Бойз" и "Лацио".

На чемпионате Европы 2020 сборная Швейцарии под его руководством дошла до 1/4 финала выбив по пути сборную Франции.

Также не пропустите: "Реал" попрощался с Вараном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова

Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов