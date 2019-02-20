Владимир Путин провел встречу с президентом ФИФА

Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

На встрече обсуждались вопросы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу, прошедшего в России летом 2018 года.

"Уважаемый господин президент, уважаемый господин Инфантино! Очень рад вас видеть! Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу. Хотел бы вас ещё раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали нам в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан Указ о награждении вас орденом Дружбы Российской Федерации.



Это очень важно не только для нашей страны, то мероприятие, которое было проведено. Прежде всего важно для молодых людей, для подрастающего поколения, потому что люди приобщаются к спорту. Мы с вами много раз об этом говорили. Сейчас перед нами стоит другая задача - использовать всё, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно, и в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку. Очень рад возможности поговорить с вами на все эти темы", - рассказал Путин.

Мировое первенство прошло в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля. За это время страну посетили почти три миллиона иностранных болельщиков.

Напомним, что победителем мундиаля стала сборной Франции, обыгравшая в финале турнира Хорватию со счётом 4:2.

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