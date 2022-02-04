Владимир Вайсс перечислил клубы РПЛ, которые приглашали его на работу

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Владимир Вайсс перечислил клубы РПЛ, которые приглашали его на работу

Бывший главный тренер "Сатурна" Владимир Вайсс назвал российские команды, которые он мог возглавить.

"Несколько раз приглашали, но я в это время находился на контракте. Я никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в Россию, но, имея на руках контракт сначала со сборной Словакии, а потом и с Грузией, было тяжело уйти.

Звали из Тулы, были разговоры про "Урал" и "Краснодар". С "Арсеналом" серьёзно было три или четыре года назад - клуб уже подготовил контракт, но в Грузии меня не отпустили", - рассказал Вайсс.

Словацкий наставник тренировал "Сатурн" с 2006 по 2007 год. Сейчас он руководит "Слованом" из Братиславы. 

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