Владислав Радимов: "Не спешите хоронить "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" Владистав Радимов высказался о поражении петербургского клуба в матче 1-го тура ЛЧ против "Брюгге" (1:2).
"По горячим следам сложно ставить оценку, но результат, конечно, никого не устраивает. Первый тайм играли очень посредственно, потом добавили, особенно когда пропустили. Было ощущение, что "Зенит" забьет второй, но видите, как получилось. И победную атаку "Брюгге" очень хорошо разыграл. Но впереди еще пять матчей. Да, не приятная игра, но все впереди. Не спешите хоронить "Зенит", - цитирует специалиста "СЭ".
В следующем туре "сине-бело-голубые" сыграют с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.
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