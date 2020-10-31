Владислав Радимов прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Ростовом"

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о поражении "Спартака" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (0:1).

"Ну в тройке пока, в тройке", - написал Радимов на своей странице в Twitter.

Единственный гол в середине первого тайма забил Павел Мамаев. Ростовский клуб доигрывал матч вдесятером из-за удаления Денниса Хаджикадунич на 75-й минуте.

Благодаря победе "Ростов" вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. "Спартак" с 27 очками занимает первое место.

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