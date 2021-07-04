Владислав Радимов сравнил сборные Украины и России
Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен
Экс-футболист "Зенита", а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о сборных Украины и России после вылета обеих команд с чемпионата Европы.
"В первую очередь нужно дать пояснения по поводу моего твита после субботней игры Украина – Англия (0:4).
К сожалению, запись в соцсетях не всегда может передать иронию. Наверное, чтобы подчеркнуть ее, надо было поставить смайлик. Хотя, честно говоря, рассчитывал, что шутка и так понятна.
Но все же поясняю еще раз: это было сказано с иронией. Тем более в своей предыдущей колонке после 1/8 финала я хвалил сборную Украины. И сейчас хочу сказать – ребята молодцы, заслуженно вышли в четвертьфинал.
А что касается четвертьфинала, понятно, что в настоящее время Украине с Англией соперничать невозможно. Это совершенно разные планеты. Правильно заметил Шевченко: "Когда у нас будет большинство игроков выступать в топ-лигах, тогда и сможем соперничать с Англией". Твитом же я попытался сравнить украинскую и нашу сборные.
Если бы мы проиграли Англии – тоже ничего страшного. Но когда будем попадать на нее в четвертьфинале, тогда и станем так говорить. А пока там оказалась Украина. И она провела на турнире пять матчей, а мы – три. Поэтому украинцы молодцы.
Но давайте будем объективными: шансов на полуфинал у Украины не было. Тягаться со Швецией, Северной Македонией, Австрией эта сборная в состоянии, а с грандами – нет. Так же как и сборная России.
Во многом это действительно зависит от уровня чемпионата. А он в наших странах довольно низкий", – написал в своей колонке специалист.
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