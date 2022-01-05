Влахович больше всех подорожал в 2021 году на Transfermarkt. Он опередил Холанда и Винисиуса

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Влахович больше всех подорожал в 2021 году на Transfermarkt. Он опередил Холанда и Винисиуса

Фото: инстаграм Душана Влаховича

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг наиболее подорожавших футболистов в 2021 году.

Первое место занял сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, который прибавил к своей стоимости 54 миллиона евро и теперь оценивается в 70 млн. Вторым стал норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (+50 млн), третьим - бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор (+50 млн).

Топ-10 самых подорожавших футболистов в 2021 году по версии Transfermarkt выглядит так:

1. Душан Влахович "Фиорентина" - +54 миллиона евро, итого 70 миллионов.
2. Эрлинг Холанд "Боруссия" Д - +50 млн, итого 150 млн.
3. Винисиус Жуниор "Реал" - +50 млн, итого 100 млн.
4. Педри "Барселона" - +50 млн, итого 80 млн.
5. Джуд Беллингем "Боруссия" Д - +48 млн, итого 75 млн.
6. Флориан Вирц "Байер" - +46 млн, итого 70 млн.
7. Джамал Мусиала "Бавария" - +45 млн, итого 55 млн.
8. Гави "Барселона" - +40 млн, итого 40 млн. 
9. Смит Роу "Арсенал" - +35,3 млн, итого 38 млн.
10. Джек Грилиш "Манчестер Сити" - +30 млн, итого 80 млн.

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