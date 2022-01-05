Влахович больше всех подорожал в 2021 году на Transfermarkt. Он опередил Холанда и Винисиуса
Фото: инстаграм Душана Влаховича
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг наиболее подорожавших футболистов в 2021 году.
Первое место занял сербский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович, который прибавил к своей стоимости 54 миллиона евро и теперь оценивается в 70 млн. Вторым стал норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (+50 млн), третьим - бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор (+50 млн).
Топ-10 самых подорожавших футболистов в 2021 году по версии Transfermarkt выглядит так:
1. Душан Влахович "Фиорентина" - +54 миллиона евро, итого 70 миллионов.
2. Эрлинг Холанд "Боруссия" Д - +50 млн, итого 150 млн.
3. Винисиус Жуниор "Реал" - +50 млн, итого 100 млн.
4. Педри "Барселона" - +50 млн, итого 80 млн.
5. Джуд Беллингем "Боруссия" Д - +48 млн, итого 75 млн.
6. Флориан Вирц "Байер" - +46 млн, итого 70 млн.
7. Джамал Мусиала "Бавария" - +45 млн, итого 55 млн.
8. Гави "Барселона" - +40 млн, итого 40 млн.
9. Смит Роу "Арсенал" - +35,3 млн, итого 38 млн.
10. Джек Грилиш "Манчестер Сити" - +30 млн, итого 80 млн.
Не пропустите: "Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сельта" вылетела из Кубка Испании, "Бетис" прошел дальше
-
"Зенит" нацелился на известного бразильского форварда
-
"Барселона" с трудом победила клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Шевченко вылечился от коронавируса
-
Названа причина задержки трансфера Миранчука из "Аталанты" в "Дженоа"
-
Влахович больше всех подорожал в 2021 году на Transfermarkt. Он опередил Холанда и Винисиуса
-
Тренер "Краснодара" назвал причину увольнения Гончаренко
-
ЦСКА нацелился на французского форварда из Англии
-
"Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето
-
Азмун громко высказался о возможном переходе в "Лион"
-
Агент Фонсеки высказался о возможном назначении в "Краснодар"
-
ФИФА определила трех претендентов на приз лучшему вратарю года
-
Основной вратарь "Зенита" заразился коронавирусом
-
"Реал Сосьедад" и "Мальорка" добились побед в Кубке Испании
-
Черышев на 93-й минуте принес победу "Валенсии" в Кубке Испании
-
"Севилья" может перехватить трансферную цель "Арсенала"
-
Аллегри рассказал о будущем Рэмзи в "Ювентусе"
-
"Фиорентина" может продлить аренду Одриосолы
-
В "Баварии" еще один случай коронавируса
-
"Ньюкасл" заинтересовался Умтити
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18