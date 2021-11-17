Влахович договорился с "Ювентусом"

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Влахович договорился с "Ювентусом"Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович с высокой долей вероятности станет игроком "Ювентуса".

По окончании сезона серб станет свободным агентом, так как его контракт с "фиалками" истекает 30 июня 2022 года.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, у нападающего есть предварительное соглашение с туринским клубом о 5-летнем контракте с окладом 6 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 12 матчей в Серии А, в которых забил 8 мячей и отдал 1 ассист.

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