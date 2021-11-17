Влахович договорился с "Ювентусом"
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович с высокой долей вероятности станет игроком "Ювентуса".
По окончании сезона серб станет свободным агентом, так как его контракт с "фиалками" истекает 30 июня 2022 года.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, у нападающего есть предварительное соглашение с туринским клубом о 5-летнем контракте с окладом 6 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Влахович сыграл 12 матчей в Серии А, в которых забил 8 мячей и отдал 1 ассист.
Также не пропустите: Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть чемпионат мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Бэйла
-
"Реал Мадрид" готовит масштабную трансферную кампанию следующим летом
-
Источник: "Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда
-
Мино Райола рассказал, что о Погба мечтают много клубов
-
Стали известны кандидаты на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Эдегор назвал самых сложных защитников в своей карьере
-
Влахович договорился с "Ювентусом"
-
Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть чемпионат мира
-
Ярмоленко может перейти в турецкий клуб
-
1
Френки де Йонг определился со своим будущим в "Барселоне"
-
"Реал" отказался от трансфера Холанда
-
"Бавария" может надолго продлить Нойера
-
"Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Губерниев высказался о гипотетическом матче Россия - Украина
-
Родственник Кокорина напал на крупного бизнесмена в Подмосковье (видео)
-
Сборная Аргентины поддержала Агуэро (фото)
-
Губерниев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022 через стыки
-
Мбаппе установил личный рекорд в сборной Франции
-
1
Петраков ярко высказался о победе сборной Украины над Боснией
-
1
Месси высказался о ничьей в матче Аргентина - Бразилия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17