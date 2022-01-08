Влахович - главная цель "Атлетико" на лето

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Влахович - главная цель "Атлетико" на лето Фото: инстаграм Влаховича

"Атлетико" всерьез настроен на трансфер форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

Как сообщает RumoreATM, 21-летний серб является главной и единственной кандидатурой на усиление атаки "матрасников".

"Атлетико" обещают футболисту место в стартовом составе, а также достойную зарплату. Сам Влахович не против продолжить карьеру в мадридском клубе.

Отмечается, что "Атлетико" готов заплатить аванс, чтобы быть приоритетным покупателем летом.

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