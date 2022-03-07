Влахович - лучший игрок "Ювентуса" в феврале

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Влахович - лучший игрок "Ювентуса" в феврале

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Сербский нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В феврале форвард принял участие в шести матчах и забил четыре мяча.

Напомним, что 22-летний Влахович перешел в "Ювентус" в январе 2022 года из "Фиорентины". Сумма трансфера составила 82 миллиона евро.

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