Влахович - лучший игрок "Ювентуса" в феврале
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
Сербский нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
В феврале форвард принял участие в шести матчах и забил четыре мяча.
Напомним, что 22-летний Влахович перешел в "Ювентус" в январе 2022 года из "Фиорентины". Сумма трансфера составила 82 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
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|26
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17