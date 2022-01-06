Влахович мечтает играть в Ла Лиге

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Влахович мечтает играть в Ла ЛигеФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Будущее сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича остается неопределенным.

Как сообщает издание AS, нападающий мечтает об игре в Ла Лиге. Также футболист не против продолжить выступления в Серии А.

По информации источника, если у Влаховича не получится найти варианты в Испании и Италии, то он рассмотрит предложения из АПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок мечтает о мадридском "Реале", но королевский клуб не заинтересован в подписании игрока сборной Сербии.

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