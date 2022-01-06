Влахович мечтает играть в Ла Лиге
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Будущее сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича остается неопределенным.
Как сообщает издание AS, нападающий мечтает об игре в Ла Лиге. Также футболист не против продолжить выступления в Серии А.
По информации источника, если у Влаховича не получится найти варианты в Испании и Италии, то он рассмотрит предложения из АПЛ.
Ранее сообщалось, что игрок мечтает о мадридском "Реале", но королевский клуб не заинтересован в подписании игрока сборной Сербии.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14