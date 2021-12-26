Влахович мечтает о переходе в "Реал"

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Влахович мечтает о переходе в "Реал"Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард Душан Влахович с высокой долей вероятности не покинет "Фиорентину" в январское трансферное окно.

Как сообщает Sky Sport Italia, нападающий планирует стать лучшим бомбардиром Серии А в нынешнем сезоне и выйти с "фиалками" в еврокубки.

По информации источника, "Фиорентина" запросит не менее 70 миллионов евро за серба. Сам Влахович мечтает о трансфере в мадридский "Реал", однако королевский клуб не заинтересован в нем.

В игроке заинтересованы "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Влахович намерен перейти в тот клуб, который будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

В 22 матчах нынешнего сезона серб забил 18 голов и отдал 2 ассиста.

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