Влахович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Фиорентины"

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо сообщил, что клуб предложил сербскому нападающему зарплату в размере восьми миллионов евро в год. Если форвард согласится, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории флорентийского клуба.

"Не знаю, согласится ли Влахович подписать новый контракт. Мы предложили ему 40 миллионов евро за 5 лет. Это самый большой контракт в истории "Фиорентины". Это больше, чем было у Батистуты и Руя Кошты", – приводит слова Коммиссо журналиста Фабрицио Романо в своем твиттере.

21-летний Влахович выступает за "Фиорентину" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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