Влахович назвал своего кумира

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович признался в спортивной симпатии к нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу.

"Больше всего мне нравится его характер и стремление никогда не сдаваться. Златан никогда не позволял никому командовать собой. Я считаю его своим кумиром", - приводит слова Влаховича Football Italia.

"Фиорентина" и "Милан" сыграют сегодня во Флоренции. Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

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