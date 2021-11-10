Влахович не собирается переходить в "Арсенал"

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Сербский нападающий флорентийской "Фиорентины" Душан Влахович не заинтересован в переходе в лондонский "Арсенал", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, агент футболиста форварда даже не ответил на звонки из английского клуба. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Барселона".

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 13 поединков во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Арсенал" привлёк к тренировкам с основой 16-летнего вратаря с русскими корнями. | http://soccernews.ru