Влахович определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры

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Влахович определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Сербский нападающий флорентийской "Фиорентины" Душан Влахович хочет перейти в "Манчестер Сити", сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, форвард намерен в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов, поэтому он сомневается в варианте с лондонским "Арсеналом".

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 24 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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