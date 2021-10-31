Влахович повторил рекорд Батистуты в "Фиорентине"

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Хорватский нападающий "Фиорентины" Душан Влахович повторил достижение бывшего форварда "фиалок" Габриэля Батистуты.

Влахович отличился в матче 11-го тура Серии А со "Специей" и на его счету стало 23 гола за календарный год. Ранее столько же голов забил Батистука в 1998 году.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" 12 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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