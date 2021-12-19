Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович сумел отличиться забитым голом в матче 18-го тура Серии А против "Сассуоло" (2:2).

Этот мяч стал для нападающего 33-м в рамках Серии А в 2021 календарном году. За последние 60 лет лишь один футболист в чемпионате Италии забил за год столько же – Криштиану Роналду, играя за туринский "Ювентус" – у него было 33 гола в 2020-м.

В нынешнем сезоне Серии А Влахович забил уже 16 голов и в данный момент лидирует по этому показателю.

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