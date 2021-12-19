Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А

1 Теги душан влаховичкриштиану роналдуфиорентинасерия а

Влахович повторил рекорд Роналду в Серии АФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович сумел отличиться забитым голом в матче 18-го тура Серии А против "Сассуоло" (2:2).

Этот мяч стал для нападающего 33-м в рамках Серии А в 2021 календарном году. За последние 60 лет лишь один футболист в чемпионате Италии забил за год столько же – Криштиану Роналду, играя за туринский "Ювентус" – у него было 33 гола в 2020-м.

В нынешнем сезоне Серии А Влахович забил уже 16 голов и в данный момент лидирует по этому показателю.

Также не пропустите: "Фиорентина" добыла ничью в драматичном матче против "Сассуоло" в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Молодец! "Единственное благо — это знание, единственное зло — невежество." (c) Диоген

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова

В "Ференцвароше" подтвердили грядущее назначение Черчесова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов