Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Фото: инстаграм Влаховича

Форвард Душан Влахович высказался о своем трансфере из "Фиорентины" в "Ювентус".

"Ювентус" олицетворяет собой гордость, традиции, семью. "Ювентус" никогда не сдается. Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше. Мы хотим как можно большего, хотим совершенствоваться.

Сегодня мой день рождения, это поистине чудесное событие, особенный день для меня. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня. Я хочу, чтобы "Ювентус" гордился мной. Мы всегда будем бороться ради достижения всех целей. Fino alla fine (девиз "Ювентуса" - прим. Soccernews.ru)!" - заявил серб в интервью клубному телевидению.

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