Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Теги ювентусфиорентинадушан влахович

Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"Фото: инстаграм Влаховича

Форвард Душан Влахович высказался о своем трансфере из "Фиорентины" в "Ювентус".

"Ювентус" олицетворяет собой гордость, традиции, семью. "Ювентус" никогда не сдается. Команда превыше всего, я в распоряжении тренера и моих одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше. Мы хотим как можно большего, хотим совершенствоваться.

Сегодня мой день рождения, это поистине чудесное событие, особенный день для меня. Пока что это один из самых счастливых дней рождения для меня. Я хочу, чтобы "Ювентус" гордился мной. Мы всегда будем бороться ради достижения всех целей. Fino alla fine (девиз "Ювентуса" - прим. Soccernews.ru)!" - заявил серб в интервью клубному телевидению.

Читайте также: Официально: Влахович - игрок "Ювентуса". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов