Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Новичок туринского "Ювентуса" нападающий Душан Влахович поделился впечатлениями от своего трансфера в стан "бьянконери" из "Фиорентины".

Напомним, что "фиалки" получат 75 миллионов евро за сербского форварда.

"Для начала хочу сказать спасибо всем, с кем работал в "Фиорентине": партнеров, тренеров, менеджеров, президента, а также всю Флоренцию и болельщиков, которые оказывали мне поддержку.

Я очень рад и горд, что оказался в "Ювентусе". Это великий клуб, и я рад отдавать всего себя ради команды. Благодарю президента "Юве" и всех, кто работал над тем, чтобы я перешел сюда.

Выбор в пользу "Ювентуса" был простым. Желание побеждать, никогда не сдаваться и биться до конца – в ДНК клуба, даже в непростые периоды. Все это есть и в моем характере, поэтому сделать выбор было легко.

"Ювентус" – самый большой клуб Италии. Мы хотим прибавлять и решать самые высокие задачи", – сказал Влахович.

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