Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер

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Влахович рассказал, почему взял в "Ювентусе" 7-й номер

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Новичок туринского "Ювентуса" форвард Душан Влахович поделился причинами того, что взял в новой команде 7-й номер.

"Седьмой номер ничего не значит. Здесь важен каждый номер. Я выбрал его, потому что он был ближайшим из доступных к девятому.

Я здесь для того, чтобы помогать партнерам добиваться поставленных целей. Номер, под которым я буду играть не так важен.

Большее значение имеют настрой и отношение к делу. Все остальное меня не волнует. Главное, чтобы мы побеждали", - сказал сербский нападающий.

Напомним, что до прошлого лета под седьмым номером в "Юве" выступал Криштиану Роналду.

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