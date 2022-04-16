Влахович спас "Ювентус" от поражения в матче с "Болоньей"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Ювентус" и "Болонья" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Марко Арнаутович, но в концовке встречи хозяев спас от поражения Душан Влахович.

"Ювентус", набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 38 очками осталась на 13-й позиции.

"Ювентус" - "Болонья" - 1:1 (0:0)

Голы: Арнаутович, 52 - 0:1, Влахович, 90+4 - 1:1

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Кин, 86), де Лигт (Бонуччи, 59), Кьеллини (Сандро, 75), Пеллегрини (Закария, 60), Данило, Куадрадо, Рабьо, Дибала (Бернардески, 59), Мората, Влахович

"Болонья": Скорупски, Тиате, Медель, Сумаоро, Дикс, Сванберг (Абишер, 74), Схутен, Сориано (Касиус, 75), Хики, Орсолини (Бонифаци, 87), Арнаутович (Барроу, 65)

Удаления: Сумаоро (84), Медель (84)

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