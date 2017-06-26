Влахович стал игроком "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе форварда "Партизана" Душана Влаховича.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 17-летний серб заключит с "фиалками" контракт до лета 2022 года. Футболист присоединится к новой команде в конце января по достижении совершеннолетия.

Влахович является воспитанником "Партизана", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 22 матча и забил 1 гол.

Стоит отметить, что ранее из "Партизана" в "Фиорентину" перешёл полузащитник Никола Миленкович. | http://soccernews.ru