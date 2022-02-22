Влахович установил два рекорда Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Сербский нападающий туринского "Ювентуса" Душан Влахович установил сразу два рекорда Лиги чемпионов.

Влахович дебютировал в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала с "Вильярреалом" и забил гол на 32-й секунде. Этот гол стал самым быстрым для дебютанта турнира в истории. Кроме того, форвард забил самый быстрый гол в истории 1/8 финала.

Предыдущий рекорд скорострельности в дебютном матче принадлежал экс-игроку дортмундской "Боруссии" Андреасу Меллеру, который в 1995 году забил гол в ворота "Ювентуса" (1:3).

22-летний Влахович перешел в "Ювентус" в зимнее трансферное окно из "Фиорентины". Сумма трансфера составила 82 миллиона евро.

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