Влахович высказался о своем будущем

Теги фиорентинадушан влахович

Влахович высказался о своем будущемФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович заверил. что не покинет стан "фиалок" этим летом.

"Этим летом я и клуб получали топ-предложения, но я никогда не стремился уйти.

Я хотел остаться в "Фиорентине" и остаюсь", – заявил нападающий в интервью для Sky Sport.

Ранее сообщалось, что в игроке был заинтересован мадридский "Атлетико", который предложил за серба 60 миллионов евро.

Также не пропустите: Каземиро поделился мнением о победе над "Бетисом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

К трансферу Мбаппе присоединился агент Роналду

К трансферу Мбаппе присоединился агент Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов