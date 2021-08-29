Влахович высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович заверил. что не покинет стан "фиалок" этим летом.

"Этим летом я и клуб получали топ-предложения, но я никогда не стремился уйти.

Я хотел остаться в "Фиорентине" и остаюсь", – заявил нападающий в интервью для Sky Sport.

Ранее сообщалось, что в игроке был заинтересован мадридский "Атлетико", который предложил за серба 60 миллионов евро.

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