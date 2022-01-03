Влахович высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович поделился своими планами на будущее.

– Есть ли шанс, что вы все-таки договоритесь с "Фиорентиной" о новом контракте?

– Сейчас я сконцентрирован на новых целях, но никогда не говори никогда. Я уже несколько раз отвечал на такой вопрос. Здесь, в "Фиорентине", написана хорошая футбольная история. У нас хорошая команда, отличные игроки, болельщики прекрасно нас поддерживают. Все это заслуживает уважения. Только богу известно, что будет дальше.

Мое желание – вывести "Фиорентину" в еврокубки, потому что мы давно там не играли. Не знаю, что произойдет потом. Посмотрим.

"Фиорентина" – это не маленький итальянский клуб, а отличная команда с традициями, фанатами и сильными игроками. Коммиссо – серьезный мужчина и отличный президент, который в каждой ситуации знает, чего хочет. Он очень амбициозен во всем, – сказал Влахович.

Нынешний контракт серба с "фиалками" рассчитан до лета 2023 года.

В текущей кампании Влахович сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 ассиста.

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