Влахович высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
Сербский форвард "Фиорентины" Душан Влахович поделился своими планами на будущее.
– Есть ли шанс, что вы все-таки договоритесь с "Фиорентиной" о новом контракте?
– Сейчас я сконцентрирован на новых целях, но никогда не говори никогда. Я уже несколько раз отвечал на такой вопрос. Здесь, в "Фиорентине", написана хорошая футбольная история. У нас хорошая команда, отличные игроки, болельщики прекрасно нас поддерживают. Все это заслуживает уважения. Только богу известно, что будет дальше.
Мое желание – вывести "Фиорентину" в еврокубки, потому что мы давно там не играли. Не знаю, что произойдет потом. Посмотрим.
"Фиорентина" – это не маленький итальянский клуб, а отличная команда с традициями, фанатами и сильными игроками. Коммиссо – серьезный мужчина и отличный президент, который в каждой ситуации знает, чего хочет. Он очень амбициозен во всем, – сказал Влахович.
Нынешний контракт серба с "фиалками" рассчитан до лета 2023 года.
В текущей кампании Влахович сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17