Влаховича подозревают в нарушении антиковидных правил: подробности

Фото твиттер "Ювентуса"

Служба здравоохранения Тосканы проводит разбирательство в отношении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича.

По информации Corriere dello Sport, 22-летний футболист подозревается в нарушении антиковидных правил.

По версии ведомства, сербский форвард 22 января сдал положительный тест на коронавирус и должен был неделю находиться на карантине, однако через шесть дней он поехал подписывать контракт с "Ювентусом".

Отчёт о действиях балканского игрока отправлен в прокуратуру. Какие санкции ему грозят, пока неизвестно.

Напомним, что Влахович заключил со "старой синьорой" соглашение до лета 2026 года. Общая сумма сделки составила 91,6 миллиона евро.

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