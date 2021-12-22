Влаховичем интересуется ряд топ-клубов. Стали известны его запросы по зарплате

Теги душан влаховичфиорентинатрансферы

Влаховичем интересуется ряд топ-клубов. Стали известны его запросы по зарплатеФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

В сербском нападающем "Фиорентины" Душане Влаховиче предметно заинтересован целый ряд топ-клубов европейского футбола.

Как сообщает издание The Times, на форварда претендуют "Манчестер Сити", "Ювентус", "Боруссия", ПСЖ, "Милан", "Арсенал" и "Атлетико".

По информации источника, "Фиорентина" намерены выручить за трансфер Влаховича примерно 77 млн фунтов (более 90 млн евро), даже несмотря на то, что срок его контракта с клубом истекает летом 2023 года.

Отмечается, что в своем новом клубе серб хочет зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.

В нынешнем сезоне Влахович сыграл 20 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 голевых паса.

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