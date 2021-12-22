Влаховичем интересуется ряд топ-клубов. Стали известны его запросы по зарплате
Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен
В сербском нападающем "Фиорентины" Душане Влаховиче предметно заинтересован целый ряд топ-клубов европейского футбола.
Как сообщает издание The Times, на форварда претендуют "Манчестер Сити", "Ювентус", "Боруссия", ПСЖ, "Милан", "Арсенал" и "Атлетико".
По информации источника, "Фиорентина" намерены выручить за трансфер Влаховича примерно 77 млн фунтов (более 90 млн евро), даже несмотря на то, что срок его контракта с клубом истекает летом 2023 года.
Отмечается, что в своем новом клубе серб хочет зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю до уплаты налогов.
В нынешнем сезоне Влахович сыграл 20 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 2 голевых паса.
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|26
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|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17