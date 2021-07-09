Влащича зовут в "Бетис"

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Испании.

По информации El Gol Digital, видеть хорвата в своей команде хочет главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини.

Чилийский наставник уже попросил руководство своего клуба обсудить с армейцами возможный трансфер хавбека.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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