Влащича зовут в "Бетис"

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Влащича зовут в "Бетис"

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Испании.

По информации El Gol Digital, видеть хорвата в своей команде хочет главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини.

Чилийский наставник уже попросил руководство своего клуба обсудить с армейцами возможный трансфер хавбека.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: Отец Влашича заявил, что игроку нужен новый вызов. | http://soccernews.ru
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