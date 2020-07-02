Влашич, Алексей Миранчук и Берг - в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии Opta

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Влашич, Алексей Миранчук и Берг - в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии Opta

Стал известен состав символической сборной 25-го тура российской Премьер-лиги по версии портала Opta.

В команду вошли футболисты "Уфы", ЦСКА, "Крыльев Советов", "Локомотива", "Краснодара", "Рубина" и "Ахмата".

Вратарь: Александр Беленов ("Уфа");

Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Алексей Никитин ("Уфа"), Филип Уремович ("Рубин");

Полузащитники: Даниил Фомин ("Уфа"), Артём Тимофеев ("Крылья Советов"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА);

Нападающие: Максим Глушенков ("Крылья Советов"), Одисе Роши ("Ахмат"), Маркус Берг ("Краснодар").

Не пропустите: "Рубин" согласен перенести матч с "Оренбургом". | http://soccernews.ru
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