Влашич, Алексей Миранчук и Берг - в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии Opta

Стал известен состав символической сборной 25-го тура российской Премьер-лиги по версии портала Opta.

В команду вошли футболисты "Уфы", ЦСКА, "Крыльев Советов", "Локомотива", "Краснодара", "Рубина" и "Ахмата".

Вратарь: Александр Беленов ("Уфа");

Защитники: Хердур Магнуссон (ЦСКА), Алексей Никитин ("Уфа"), Филип Уремович ("Рубин");

Полузащитники: Даниил Фомин ("Уфа"), Артём Тимофеев ("Крылья Советов"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА);

Нападающие: Максим Глушенков ("Крылья Советов"), Одисе Роши ("Ахмат"), Маркус Берг ("Краснодар").

⚡ Сборная 25-го тура по версии #OptaSports



⚽ По итогам двух игровых дней в команду лучших попали футболисты «Уфы», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата». pic.twitter.com/g8jCNPD4VE