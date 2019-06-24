Влашич был травмирован в матче за молодёжную сборную Хорватии

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Влашич был травмирован в матче за молодёжную сборную Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич был травмирован в матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы с Англией  (2:3, второй тайм).

Из-за полученного повреждения футболист не смог продолжить выступать и покинул поле на 4-й минуте.

В скором времени станет известно, насколько серьезна его травма, а также сроки ее восстановления.

Напомним, что несколько дней назад ЦСКА выкупил у "Эвертона" трансфер за 15,7 миллиона евро. В 25 матчах РПЛ 21-летний хорват забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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