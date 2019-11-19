Влашич был травмирован в товарищеском матче Хорватии с Грузией

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Влашич был травмирован в товарищеском матче Хорватии с Грузией

Игрок ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич был травмирован в товарищеском матче с Грузией (2:1).

Футболист вышел на поле на замену на 65-й минуте вместо Матео Ковачича. На 80-й минуте хорвата пришлось заменить после столкновения с защитником соперника. Поле Влашич покидал с помощью физиотерапевта.

В этом сезоне футболист участвовал в 16 матчах РПЛ, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.

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