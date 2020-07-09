Влашич: "Было важно победить "Оренбург" ради Гончаренко"
Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал разгромную победу "армейцев" в матче 27-го тура с "Оренбургом" (4:0).
"Игра была сложной: искусственный газон и 32-градусная жара. Было непросто, особенно в первом тайме - соперник отлично оборонялся. Когда мы открыли счет, "Оренбург" пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше и забили еще три.
Важно было победить ради Гончаренко. Все знают, что у него произошло в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе", - рассказал Влашич.
Ранее стало известно, что мать специалиста скончалась. Причины смерти пока не сообщаются.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. В текущем розыгрыше РПЛ команда идёт на пятом месте.
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