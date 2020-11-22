Влашич, Чалов и Дивеев - в старте на матч ЦСКА - "Сочи"

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Влашич, Чалов и Дивеев - в старте на матч ЦСКА - "Сочи"

Тренерские штабы ЦСКА и "Сочи" огласили стартовые составы на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Ахметов, Эджуке, Котин, Гайч, Бистрович, Шкурин.

"Сочи": Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, Нобоа, Руденко, Варданян, Дуганджич.

Встреча начнется в 14:00 мск.

А еще: Обляков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Сочи"| http://soccernews.ru
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