Влашич, Чалов и Дивеев - в старте на матч ЦСКА - "Сочи"
Тренерские штабы ЦСКА и "Сочи" огласили стартовые составы на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Ахметов, Эджуке, Котин, Гайч, Бистрович, Шкурин.
"Сочи": Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, Нобоа, Руденко, Варданян, Дуганджич.
Встреча начнется в 14:00 мск.
А еще: Обляков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Сочи"| http://soccernews.ru
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