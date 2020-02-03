Влашич: "Чалов может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале"

Теги цска москваникола влашичфёдор чалов

Влашич: "Чалов может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале"

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич считает, что его партнёр по команде Фёдор Чалов уже созрел для игры за европейские топ-клубы.

"Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Фёдора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что "Кристал Пэлас" играет в атакующий футбол, который подошёл бы Фёдору. Забросы издали - не то, что ему удобно.

В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу Чемпионов, чем за выживание. Слухи о "Челси"? Фёдор может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале" и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов ещё придут", - сказал Влашич.

В текущем сезоне 21-летний Чалов сыграл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Ломбард продал бронзовую медаль РПЛ, принадлежавшую экс-форварду ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА

Луис Адриано готов изучить предложения "Зенита" и ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов