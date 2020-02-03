Влашич: "Чалов может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале"

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич считает, что его партнёр по команде Фёдор Чалов уже созрел для игры за европейские топ-клубы.

"Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Фёдора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что "Кристал Пэлас" играет в атакующий футбол, который подошёл бы Фёдору. Забросы издали - не то, что ему удобно.

В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу Чемпионов, чем за выживание. Слухи о "Челси"? Фёдор может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале" и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов ещё придут", - сказал Влашич.

В текущем сезоне 21-летний Чалов сыграл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Ломбард продал бронзовую медаль РПЛ, принадлежавшую экс-форварду ЦСКА. | http://soccernews.ru