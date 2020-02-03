Влашич: "Чалов может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале"
Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич считает, что его партнёр по команде Фёдор Чалов уже созрел для игры за европейские топ-клубы.
"Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Фёдора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что "Кристал Пэлас" играет в атакующий футбол, который подошёл бы Фёдору. Забросы издали - не то, что ему удобно.
В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу Чемпионов, чем за выживание. Слухи о "Челси"? Фёдор может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале" и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов ещё придут", - сказал Влашич.
В текущем сезоне 21-летний Чалов сыграл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Краснодар
|19
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
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|8
|Динамо Москва
|19
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|Урал
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|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
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|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
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|19
|18
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|Сочи
|18
|15