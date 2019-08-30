Влашич: "ЦСКА и "Эспаньол" - фавориты в нашей группе"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что думает о результатах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает "Чемпионат".



Соперниками красно-синих стали "Лудогорец", "Эспаньол" и "Ференцварош".

"У нас хорошая группа. Конечно, все участники группового этапа хотят пройти дальше. Но, думаю, мы фавориты группы вместе с "Эспаньолом". Я уже очень жду этих игр", - сказал Влашич.

Матчи группового этапа начнутся 19 сентября.

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на польском стадионе "Энерга-Гданьск", которая вмещает 44 тысячи человек.

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