Влашич дал совет Чалову по поводу переезда в АПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался касательно возможного перехода в клуб АПЛ своего партнёра по команде Фёдора Чалова.
"Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них.
Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создаётся острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнёры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист", - сказал Влашич.
Ранее сообщалось, что Чаловым интересуется лондонский "Вест Хэм".
Влашич до перехода в ЦСКА выступал в АПЛ за "Эвертон".
Не пропустите: ВЭБ ведет переговоры о продаже ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
Лента новостей
-
1
Тедеско оценил готовность "Спартака" к весенней части сезона
-
"Бетис" хочет арендовать вингера "Реала"
-
"Чертаново" интересуется полузащитниками "Спартака" и "Крыльев Советов"
-
Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в "Рубин"
-
1
"Милан" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
Влашич дал совет Чалову по поводу переезда в АПЛ
-
1
"Реал" теряет Бэйла
-
Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?"
-
Главные новости дня: 22 января
-
1
Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги
-
ВЭБ ведет переговоры о продаже ЦСКА
-
Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб
-
5
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
-
ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
2
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов
-
"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
Озил ведет переговоры с клубом МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17