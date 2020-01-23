Влашич дал совет Чалову по поводу переезда в АПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказался касательно возможного перехода в клуб АПЛ своего партнёра по команде Фёдора Чалова.

"Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них.

Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создаётся острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнёры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист", - сказал Влашич.

Ранее сообщалось, что Чаловым интересуется лондонский "Вест Хэм".

Влашич до перехода в ЦСКА выступал в АПЛ за "Эвертон".

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