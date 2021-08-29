Влашич договорился с английским клубом

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич близок к переходу в лондонский "Вест Хэм", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист договорился с английским клубом по условиям пятилетнего контракт с зарплатой четыре миллиона евро в год. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. При этом 4,5 миллиона евро от этой суммы получит бывший клуб хорвата "Эвертон".

23-летний Влашич в нынешнем сезоне провел за ЦСКА пять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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