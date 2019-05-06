Влашич: "Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, "Эвертону" будет всё равно, чего я хочу"

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Влашич: "Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, "Эвертону" будет всё равно, чего я хочу"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич порассуждал о своём будущем в преддверии окончания своей аренды в московском клубе.

"Мне нравится в ЦСКА. Гончаренко прекрасный тренер, у нас хорошая команда, которая идёт только вперёд. Я не против остаться здесь, но меня волнует позиция "Эвертона". Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, им будет всё равно, чего я хочу", - сказал Влашич.

Ранее СМИ писали об интересе к хорватскому полузащитнику со стороны "Зенита" и "Бешикташа".

21-летний Влашич в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 29 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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