Влашич: "Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, "Эвертону" будет всё равно, чего я хочу"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич порассуждал о своём будущем в преддверии окончания своей аренды в московском клубе.

"Мне нравится в ЦСКА. Гончаренко прекрасный тренер, у нас хорошая команда, которая идёт только вперёд. Я не против остаться здесь, но меня волнует позиция "Эвертона". Если кто-то за меня заплатит больше, чем ЦСКА, им будет всё равно, чего я хочу", - сказал Влашич.

Ранее СМИ писали об интересе к хорватскому полузащитнику со стороны "Зенита" и "Бешикташа".

21-летний Влашич в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 29 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА может продать летом Марио Фернандеса. | http://soccernews.ru