Влашич готов перейти в "Бешикташ"

Хорватский полузащитник Никола Влашич, скорее всего, этим летом покинет ЦСКА.

По информации турецкой газеты Takvim, футболист дал согласие на переход в "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб хочет арендовать 21-летнего хавбека.

Права на Влашича принадлежат "Эвертону". В составе ЦСКА он забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.

Не пропустите: Гончаренко рассказал, сколько игроков нужно купить ЦСКА. | http://soccernews.ru