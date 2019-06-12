Влашич готов перейти в "Бешикташ"

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Влашич готов перейти в "Бешикташ"

Хорватский полузащитник Никола Влашич, скорее всего, этим летом покинет ЦСКА.

По информации турецкой газеты Takvim, футболист дал согласие на переход в "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб хочет арендовать 21-летнего хавбека.

Права на Влашича принадлежат "Эвертону". В составе ЦСКА он забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.

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